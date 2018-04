A portuguesa Inês Henriques, campeã e recordista mundial dos 50 km marcha, manifestou-se esta terça-feira confiante em alcançar o primeiro lugar nos Campeonatos do Mundo das Nações, em Taicang, na China.

"Estou bem preparada, acredito nas minhas capacidades e sei que posso fazer uma boa prova, embora o clima possa influenciar a corrida. Acima de tudo, e apesar da responsabilidade, quero divertir-me e desfrutar, porque é isso que me tem feito fazer bons resultados", disse a atleta natural de Rio Maior numa pausa do estágio de Albufeira, no Algarve.

A marchadora portuguesa acredita que, se as condições climatéricas forem favoráveis, será possível bater o seu próprio recorde mundial: "Perguntam-me se vai ser recorde do mundo? Não sei, se ninguém fizer melhor do que eu, será".

A prova de 50 km do Campeonato do Mundo de marcha por equipas está marcada para 5 de Maio. A actual recordista mundial afirmou que "a preparação para a prova está a correr muito bem, não estando ainda definida a estratégia nem o ritmo" para a corrida.

"Eu e o meu treinador vamos definir a estratégia, mas tenho sempre os meus objectivos em mente, sem a preocupação com o que as outras atletas possam fazer. Tenho confiança nas minhas capacidades”

A atleta do Clube de Natação de Rio Maior integra a comitiva de 12 atletas. Além de Inês Henriques, participarão Pedro Isidro (50 km marcha), Ana Cabecinha, Edna Barros e Mara Ribeiro (20 km marcha), João Vieira, Miguel Carvalho e Miguel Rodrigues (20 km marcha), Joana Pontes, Inês Reis e Maria Bernardo (10 km marcha juniores) e Paulo Martins (10 km marcha juniores).

Os atletas seleccionados cumprem um estágio de preparação até ao dia 27 de Abril numa unidade hoteleira de Albufeira, no Algarve.

