O Benfica já deu entrada no Tribunal Cível do Porto com um pedido de indemnização de 17,7 milhões de euros, feito ao FC Porto, na sequência do denominado caso dos emails, avança a imprensa desportiva.

Em causa está a divulgação de informação confidencial dos "encarnados", mas também os danos na reputação que o Benfica alega ter sofrido na sequência do caso.

O Tribunal da Relação do Porto já tinha proibido, de resto, a continuação da divulgação da correspondência electrónica das "águias", dando provimento a uma providência cautelar apresentada Benfica.

Segundo a imprensa desportiva, na acção interposta na passada segunda-feira os "encarnados" visam o FC Porto, mas também o seu presidente, Pinto da Costa, os administradores Adelino Caldeira e Fernando Gomes e o director de comunicação dos "dragões".



