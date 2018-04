Um coro gospel e um violoncelista adolescente serão alguns dos músicos que marcarão presença no casamento do príncipe Harry com a actriz norte-americana Meghan Markle, a 19 de Maio, anunciou o Palácio de Kensington Palace, nesta terça-feira.

Harry, 33, e Markle, 36 anos, vão casar-se na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. "Tanto o príncipe Harry quanto a senhora Markle tiveram muito interesse e cuidado na escolha da música para a cerimónia, que incluirá vários hinos e obras corais conhecidas", refere um comunicado do Palácio de Kensington.

Karen Gibson e The Kingdom Choir, um grupo gospel do sudeste da Inglaterra, estão entre os músicos escolhidos. A maestrina Karen Gibson disse à Reuters estar muito honrada por terem sido escolhidos. "Será um momento que sempre valorizaremos", declarou.

O jovem violoncelista Sheku Kanneh-Mason, que venceu o concurso da BBC Young Musician 2016, também se apresentará depois de Harry o ter visto tocar num evento de caridade em Junho passado. "Fiquei impressionado quando a Sra. Markle me ligou para perguntar se eu poderia tocar durante a cerimónia e, é claro, que eu disse imediatamente que sim", contou o músico de 19 anos. "Que privilégio poder tocar violoncelo num evento tão maravilhoso, mal posso esperar."

O coro da capela de São Jorge, cujas origens remontam a 1348, uma orquestra composta por músicos da Orquestra Nacional da BBC de Gales, da Orquestra de Câmara Inglesa e da Orquestra Filarmónica, e Trompetistas Estaduais também estarão entre os músicos que participarão na cerimónia.

