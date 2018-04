Madonna perdeu um processo judicial que impedia que uma ex-amiga e consultora de arte da cantora leiloasse alguns objectos que pertenceram à rainha da pop. Entre os objectos havia uma escova com alguns fios de cabelo da artista, assim como uma carta do rapper Tupac, que morreu num tiroteio em 1996, e com quem Madonna namorou em segredo.

As duas dezenas de objectos estavam nas mãos de Darlene Lutz, uma antiga amiga, que ajudou a cantora a empacotar as suas coisas quando aquela mudou de casa. Foi nessa altura que a mulher se apropriou dos mesmos.

Em Junho passado, Madonna conseguiu impedir a venda em leilão dos seus objectos, mas desta vez, um juiz de Nova Iorque não deu razão à cantora alegando que o estatuto de limitação para recuperar os seus objectos já havia expirado. O leilão será em Julho, revela o site TMZ.

