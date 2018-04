Os familiares da pintora mexicana Frida Kahlo conseguiram impedir, temporariamente, a venda da Barbie feita à imagem da artista. A família alega que não deu autorização à Mattel para usar a imagem de Kahlo,uma posição que tanto a Frida Kahlo Corporation como a Mattel rejeitam.

No entanto, a sobrinha-bisneta da pintora, Mara Romeo, ganhou em tribunal. Além de Romeo argumentar que não foi dada autorização à Mattel, também não gosta que a boneca não seja mais parecida com a sua familiar e tenha traços mais ocidentais.

De acordo com uma cópia da decisão judicial publicada na quinta-feira, o fabricante de brinquedos e as lojas no México não podem continuar a comercializar a boneca até que a questão esteja resolvida. Assim como a Frida Kahlo Corporation não pode não pode usar a marca, a imagem ou a obra da pintora.

A Mattel argumenta que trabalhou com a Frida Kahlo Corporation, sedeada no Panamá, que diz ter direitos sobre a imagem da artista.

