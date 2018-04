Os dados clínicos de doentes tratados no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo estão completamente desprotegidos e podem ser consultados por qualquer funcionário do hospital. Em causa está a aplicação informática onde os dados dos utentes são registados e através da qual todas as informações e notas clinicas dos pacientes podem ser consultadas, sem qualquer restrição. A falha de segurança é denunciada pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul, através de comunicado.

O sindicato revela que a aplicação permite que qualquer funcionário do hospital consiga aceder a essa informação através de um perfil médico “registando observações dos doentes como se de um médico se tratasse”.

“Estes dados clínicos devem ser absolutamente confidenciais, são protegidos por normas legais e pelo segredo profissional médico”, sublinham os profissionais. A garantia dessa confidencialidade estaria dependente do acesso por perfil médico e palavra-passe individuais, no entanto estes mecanismos de segurança estão a ser ultrapassados, explica o sindicato. “Deste modo, estes profissionais não só passaram a ter acesso a toda a informação médica, confidencial e que está protegida por segredo médico, como também ficam registados na aplicação como médicos, assumindo uma identidade e competências que não detêm”, alerta o comunicado.

De acordo com o sindicato dos médicos, o conselho de administração do Hospital já tinha conhecimento da situação, mas até à data “não tomou qualquer posição relativamente a este assunto”. “O acesso aos dados clínicos não pode ser facilitado”, sublinham os médicos, que considera a situação um “grave desrespeito pelos direitos dos doentes” e “uma inaceitável usurpação de perfis e prerrogativas médicas”. Para os médicos, esta falha de segurança é “ilegítima e ilegal, mesmo se determinada por medidas administrativas ou de gestão por parte da hierarquia” e espera que as responsabilidades sejam devidamente apuradas.

O PÚBLICO contactou o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, mas ainda aguarda esclarecimentos.

