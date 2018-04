O tribunal de Setúbal condenou nesta segunda-feira a 12 anos e meio de prisão o homem acusado de sequestro, violação e tentativa de homicídio da ex-companheira em Janeiro de 2017 em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola.

O arguido, que foi condenado pelos crimes de sequestro agravado, violação e homicídio simples, na forma tentada, terá ainda de pagar uma indemnização de 25.000 euros à vítima.

O filho do agressor, que estava indiciado por cumplicidade na prática do crime de sequestro, acabou por ser absolvido pelo tribunal e saiu em liberdade.

O principal arguido no processo sequestrou a ex-companheira à saída do trabalho e obrigou-a a permanecer com ele durante alguns dias, período em que terá consumado o crime de violação.

Depois de ter obrigado a vítima a acompanhá-lo numa viagem de automóvel por diversas zonas do sul do país, o arguido regressou à sua residência, em Azinheira de Barros, Grândola, onde viria a ser capturado.

Antes da detenção, o arguido apercebeu-se da presença das forças policiais no exterior da residência e tentou asfixiar a vítima, crime que só não foi consumado devido à intervenção de elementos da Polícia Judiciária de Setúbal.

