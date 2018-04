A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considera que a revista Sábado "violou o dever de rigor informativo" ao colocar fotografias sobre Portugal numa notícia online sobre os Estados Unidos, remetendo para um "contexto geográfico equívoco".

Numa deliberação datada de 5 de Abril e agora colocada no site da ERC, lê-se que o Conselho Regulador decidiu "verificar a violação do dever de rigor informativo, previsto [...] na Lei de Imprensa", bem como "sensibilizar a revista Sábado para o cumprimento escrupuloso do dever de rigor informativo, em todos os elementos que integram as notícias publicadas".

Em causa está uma participação feita contra aquela revista sobre a "alegada falta de rigor informativo numa notícia sobre pedidos de subsídio de desemprego, publicada no seu sítio da Internet a 26 de Outubro de 2017".

O Conselho Regulador da ERC argumenta, assim, que "se identificam vários elementos do título e da notícia visada susceptíveis de sugerir um contexto geográfico equívoco ou mesmo contraditório em relação ao conteúdo do corpo de texto da notícia, uma vez que as imagens publicadas se referem a Portugal e o facto é relativo aos Estados Unidos da América".

Segundo o anexo à deliberação, o título da notícia era "Pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em 10.000" e, no primeiro parágrafo, apenas se lia que "entre a semana passada e esta registaram-se mais 10.000 pedidos de subsídio de desemprego", sem qualquer referência ao país a que a notícia se referia.

Já a fotografia a ilustrar a notícia era de um centro de emprego em Portugal.

