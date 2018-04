No início de abril, o Centro Cultural de Belém recebeu o primeiro ciclo de conferências Ulisses, que tinha como objetivo discutir e debater o futuro da Europa.

PUB

A iniciativa partiu do eurodeputado Rui Tavares, fundador do Livre e colunista do PÚBLICO e contou com o apoio da delegação portuguesa da Comissão Europeia.

Neste episódio do Reservado ao Público, fazemos o balanço da conferência que juntou em Belém, políticos, académicos e jornalistas.

PUB

Subscreva o programa Reservado ao Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB