O primeiro-ministro realiza entre 2 e 5 de Maio uma visita oficial ao Canadá, em que se encontrará com o seu homólogo, Justin Trudeau, com empresários canadianos e com a comunidade portuguesa naquele país.

Ao longo dos quatro dias de presença no Canadá, António Costa estará na capital, Otava, passando também por Montreal e Toronto.

Do ponto de vista institucional, além da reunião com Justin Trudeau, o líder do executivo português terá encontros com o presidente do Parlamento Federal, Geoff Reagan, e com líderes de diversos partidos políticos.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, a visita de António Costa terá também uma forte componente económica, estando previsto um encontro empresarial, visitas a empresas e diversas reuniões de trabalho.

Ao contrário das tendências mais proteccionistas da administração de Donald Trump nos Estados Unidos, o Canadá, com a liderança de Justin Trudeau, tem assumido uma perspetiva de multilateralismo político e de defesa de acordos regionais de livre comércio.

O Canadá e a União Europeia, com o apoio do Governo português, concluíram em 2016 um Acordo Económico e Comercial Global (CETA), que entrou em vigor no final de 2017.

Entre outros pontos, o acordo prevê uma redução de 90,9% das taxas aduaneiras canadianas, o que se julga que facilitará as exportações de produtos nacionais, designadamente de vinho (que em 2015 atingiu os 54 milhões de euros) e queijo (1,6 milhões de euros em 2015).

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, a visita oficial ao Canadá servirá também para o "aprofundamento das relações culturais, assinalando-se o Dia da Língua Portuguesa, e para contactos com a comunidade portuguesa residente neste país".

