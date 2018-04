O programa de comemorações do 25 de Abril na residência oficial do primeiro-ministro, na quarta-feira, terá como principais novidades a presença da chaimite Bula do capitão Salgueiro Maia e um espaço dedicado ao Orçamento Participativo Portugal 2018.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, António Costa, a homenagem ao capitão Salgueiro Maia e a ideia de participação democrática pelos cidadãos são dois temas centrais das comemorações da Revolução do 25 de Abril de 1974 no Palacete de São Bento, em Lisboa, que este ano volta a abrir as portas à população a partir das 14h30.

A chaimite Bula, comandada por Salgueiro Maia nas operações militares em 25 de Abril de 1974 - e que transportou o último presidente do Conselho do Estado Novo, Marcello Caetano, quando saiu do Quartel do Carmo após rendição -, estará estacionada nos jardins de São Bento ao lado de um conjunto de fotografias que atestam alguns dos momentos mais marcantes do dia da revolução.

Na quarta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, será também instalado um espaço em que os visitantes poderão contribuir com as suas ideias para o Orçamento Participativo Portugal 2018.

Uma iniciativa que coincide com o facto de a próxima quarta-feira ser igualmente o último dia do Orçamento Participativo de 2018.

Outra novidade deste ano será a permissão de os cidadãos, durante uma parte da tarde (o período horário ainda não está definido), poderem circular directamente dos jardins da residência oficial do primeiro-ministro para os da Assembleia da República, que também estará aberta ao público na parte da tarde do feriado de 25 de Abril.

Ainda no que respeita ao programa de comemorações do 25 de Abril na residência oficial do primeiro-ministro, este ano serão instaladas várias bancas para a promoção de produtos regionais.

A gastronomia portuguesa vai estar representada com uma mostra e venda de produtos regionais de Bragança, Torre de Moncorvo, Guarda, Sertã, Abrantes, Arraiolos, Serpa, e São Brás de Alportel.

Em relação ao programa musical, haverá actuações de Aldina Duarte, Ricardo Ribeiro e Filipe Raposo, num espectáculo de tributo a Zeca Afonso, estando ainda previstos momentos musicais pela orquestra de alunos do Hot Clube de Portugal, que este ano está a celebrar 70 anos, e do projecto En Xada.

Nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro, estarão patentes mostras da olaria preta de Bisalhães, de Chocalhos e figuras em barro de Estremoz - representantes nacionais do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Os gigantones, cabeçudos e bombos de Viana do Castelo darão as boas vindas aos cidadãos quando o Palacete de São Bento abrir as portas ao público, pelas 14h30, fechando pelas 19h, num dia em que, para as crianças, serão promovidos vários espectáculos de marionetas.

