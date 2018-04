O primeiro-ministro arménio, Serzh Sarkisian, anunciou a sua demissão esta segunda-feira, por causa das manifestações contra a sua nomeação na semana passada, de acordo com um comunicado divulgado pela Reuters.

"O movimento das ruas está contra o meu mandato e vou cumprir as suas exigências", afirmou Sarkisian.

Mais de uma centena de soldados juntaram-se, desarmados, aos manifestantes que protestam contra a nomeação do ex-Presidente como primeiro-ministro.

O exército arménio apressou-se a declarar esta acção dos militares como ilegal, prometendo castigos duros para os que se manifestam. A emissora Al-Jazira fala em centenas de soldados, muitos em serviço, presentes nos protestos em Ierevan.

Os protestos repetem-se no que é já a maior crise política do país da última década, nota a agência Reuters.

Os manifestantes acusam Serzh Sarkisian de querer manter-se no poder a todo o custo. Sarkisian, 63 anos, foi Presidente durante dez anos, desde 2008. Em 2015, propôs uma alteração constitucional para aumentar os poderes do primeiro-ministro, garantindo que não pretendia ocupar o cargo. Na semana passada foi nomeado pelo Parlamento como o novo chefe do Governo.

Já na semana passada tinha havido manifestações promovidas pela oposição com o objectivo de impedir esta nomeação.

No domingo, voltaram a juntar-se dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Ierevan. As autoridades detiveram os líderes da oposição que têm promovido os protestos e quase 200 manifestantes, levando a uma crítica ca União Europeia.

Mas os protestos mais recentes, que estão agora no segundo dia consecutivo, parecem mais abrangentes: além dos soldados, a Al-Jazira dizia que havia também membros do clero presentes.

O repórter da Al-Jazira Robin Forrestier Walker notou que o ambiente nas manifestações é pacífico e até positivo, com soldados a abraçar os manifestantes.

Mas esta presença de militares é surpreendente e a ameaça de punição severa para os soldados que se manifestem e as prisões da véspera deixam alguma expectativa sobre o que pode acontecer a seguir. “Os dois lados vão ter muita atenção ao que faz o outro agora”, sublinha Walker.

