Um dos principais líderes políticos do movimento houthi do Iémen morreu num bombardeamento da coligação liderada pela Arábia Saudita, anunciou a estação de televisão ligada aos rebeldes. Saleh Ali al-Sammad, presidente do Supremo Conselho Político Houthi, foi "martirizado" em Hudaydah na quinta-feira da semana passada, revelou a Al-Masirah.

Sucedeu-lhe à frente do conselho político Mahdi al-Mashat.

A notícia ainda não foi confirmada pela coligação que apoia o Governo do Iémen na guerra civil que dura há três anos. Porém, aviões de guerra realizaram uma série de raides na província de Hudaydah na quinta-feira. Cinco civis morreram.

No domingo, mais de 20 pessoas morreram durante um casamento num ataque aéreo. Os rebeldes houthis apontam o dedo à coligação liderada pela Arábia Saudita.

Quase 6000 civis foram mortos e 9490 ficaram feridos desde o início da intervenção da coligação no conflito entre os houthis e as forças leais ao Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, em Março de 2015, segundo os dados das Nações Unidas.

A guerra e um bloqueio parcial imposto pela coligação deixou 22 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária. O Iémen vive uma fome sem precedentes e tem um surto de cólera que afecta um milhão de pessoas.

