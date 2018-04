Várias pessoas foram atingidas por uma carrinha branca em Toronto, no Canadá. De acordo com as autoridades locais, o veículo galgou o passeio e investiu sobre os transeuntes. O condutor fugiu depois do acidente, mas já foi detido pela polícia.

Ainda não há certezas quanto ao número de vítimas nem a gravidade dos ferimentos, mas, de acordo com os paramédicos no local, citados pela cadeia estatal CBC, há pelo menos cinco feridos. De acordo com a BBC, o número situa-se entre oito e dez pessoas.

O acidente aconteceu pelas 13h30 (hora local, 18h30 em Lisboa), na esquina das movimentadas ruas Yonge e Finch, em North York, Toronto. A zona está actualmente cortada. O local do acidente fica a cerca de 30 quilómetros norte da baixa de Toronto, onde os representantes do G7 estão reunidos esta segunda-feira.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse aos jornalistas que as autoridades estão a investigar o caso. “Ainda estamos a recolher informação e assim que conseguirmos vamos partilhá-la com os canadianos”, afirmou o primeiro-ministro, uma hora depois do incidente.

