Não há duas sem três. Dylan Mcwilliams, de 20 anos, deu corpo ao ditado popular na quinta-feira, quando sobreviveu ao terceiro ataque de um animal selvagem. O norte-americano já tinha sido atacado por um urso e mordido por uma cobra. Na semana passada, foi alvo de um tubarão. “É de loucos. Não posso dizer que sou propriamente um sortudo, mas dentro do azar acabo por ter alguma sorte”, diz.

O mais recente episódio aconteceu na ilha de Kauai, no Havai. Dylan estava a praticar bodyboard nas águas do Pacífico, quando sentiu algo a morder-lhe a perna. Tentou reagir. “Eu vi um tubarão debaixo de mim. Comecei a pontapeá-lo, sei que lhe acertei pelo menos uma vez e comecei a nadar o mais rápido possível até à costa", contou à BBC.

A mordidela deixou um rasto de sangue na água, ao longo do percurso que Dylan nadou até à costa, o que o levou a pensar que tinha perdido uma perna. Depois de nadar 30 metros até costa, foi levado para o hospital mais próximo, onde esperou cerca de uma hora e levou sete pontos na perna. O animal seria um tubarão-tigre com cerca de dois metros de comprimento. “Agora só estou aborrecido por não voltar à água nos próximos dias”, lamentou Dylan, com algum humor à mistura, à estação de televisão Hawaii News.

Os outros ataques: o urso e a cobra

Em Julho do ano passado, o jovem norte-americano tinha sido atacado por um urso num acampamento de Verão, no Colorado. O animal atacou-o durante a noite, abocanhando a parte de trás da sua cabeça. O rapaz, que diz ter sido treinado pelo seu avô para enfrentar este tipo de situações, enfiou os dedos nos olhos do urso até este o largar. “Depois de me largar espezinhou-me, mas consegui chegar até à tenda dos meus amigos, que o conseguiram assustar e afastar”, disse Dylan.

Esse foi o segundo ataque. O primeiro foi há quatro anos, quando estava a fazer uma caminhada no estado norte-americano do Utah e foi mordido por uma cobra. “Primeiro pensei que me tinha picado num cacto, depois olhei e vi uma cobra toda enrolada”, explicou. Dylan diz que depois da mordidela ficou doente durante dois dias porque a cobra deixou algum veneno no seu corpo: "Pensei que tinha sido uma mordidela seca e achei que não seria necessário ir ao hospital", explicou o jovem à BBC.

Dylan Mcwilliams não culpa os animais, e admite que estas situações acontecem devido ao facto de estar no "local errado à hora errada". Apesar destes episódios traumáticos, o jovem promete manter o seu gosto pela Natureza e pela vida selvagem: “Eu vou continuar a nadar no oceano, a fazer caminhadas pelos campos e a apanhar cobras”, garante.

