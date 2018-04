O Ministério das Relações Exteriores da China comunicou esta segunda-feira a ocorrência de um acidente de viação na Coreia do Norte, na província de Hwanghae, que provocou a morte de 32 cidadãos chineses. Segundo o porta-voz do ministério, Lu Kang, citado pela agência Reuters, no acidente de autocarro pereceram ainda quatro cidadãos norte-coreanos.

Até ao momento, não foram divulgados mais pormenores sobre o acidente.

