O principal suspeito e único sobrevivente dos jihadistas responsáveis pelos atentados terroristas de Paris em 2015 foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homícidio. Esta condenação não diz respeito à sua participação nos atentados de Paris, que fizeram 130 vítimas e dezenas de feridos, mas sim a um tiroteio ocorrido de 15 de Março de 2016 na Rue du Dries de Forest. Foram detidos no bairro de Molenbeek de Bruxelas, o que pôs fim à sua fuga às autoridades, quatro meses depois dos atentados de 2015 na capital francesa.

Salah Abdeslam, actualmente com 28 anos, é apontado como o cérebro das operações, onde terá desempenhado um papel fundamental nos preparativos dos ataques. O plano seria fazer-se explodir no Estádio de França, mas diz ter-se arrependido no último minuto e decidiu não detonar o seu cinto de explosivos. No entanto as autoridades sabem que disse a um primo que não o fez por não ter "líquido explosivo" suficiente. O seu julgamento em relação aos atentados de Paris só deverá arrancar em 2019.

Salah Abdeslam foi extraditado para França em 2016, onde aguarda julgamento numa prisão a sul de Paris, em regime de isolamento e de videovigilância 24 horas por dia. O suspeito não compareceu no tribunal belga, onde esteve representado pela sua equipa de advogados.

Para além de Salah Abdeslam foi ainda condenado o seu cúmplice, Sofien Ayari. Recebeu a mesma pena de 20 anos de prisão.

Sven Mary, porque defende um terrorista?

