O vento forte está a condicionar, nesta segunda-feira, o movimento no Aeroporto da Madeira, desde cerca das 8h, tendo provocado o cancelamento de um voo de chegada e a divergência de cinco aviões para Lisboa e Porto Santo.

De acordo com fonte aeroportuária, as más condições atmosféricas levaram ao cancelamento de um voo da Easyjet proveniente de Lisboa que acabou por regressar à origem.

Para o aeroporto da ilha do Porto Santo divergiram um avião da TAP oriundo de Lisboa, outro da Thomson Airlines de Birmingham, um da Transavia France proveniente de Nice e ainda um da Enter Air, de Paris. Para Porto Santo foi um aparelho da Easyjet que vinha de Bristol.

A mesma fonte referiu que as últimas aterragens ocorridas nesta segunda-feira na pista do Aeroporto da Madeira, foram de um avião da TAP proveniente do Porto (7h45) e da aeronave da Aerovip que assegura as ligações entre as ilhas da Madeira e Porto Santo. Esta aeronave aterrou às 8h09. "O problema são os ventos muitos fortes", disse.

