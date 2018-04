No texto publicado na edição de hoje do Financial Times – nas versões impressa e online – Portugal nunca é mencionado. Mas o que o jornal adianta pode vir a beneficiar o país: segundo o FT, Bruxelas está a preparar mudanças na distribuição do fundos, no que é qualificado como uma mudança “dramática” no redesenho da “política de coesão” no período de 2021-2027, que, por si só, vale hoje 350 mil milhões de euros.

Segundo o jornal britânico, Bruxelas planeia redireccionar dezenas de milhares de milhões em financiamento comunitário, da Europa Central e de Leste – retirando financiamento da política de coesão a países como a Polónia, Hungria e República Checa - para alocá-los a Estados-membros que foram mais duramente afectados pela crise, segundo o FT, como “Espanha e a Grécia”.

Um esboço da reforma planeada para o orçamento pós-2020, a que o FT teve acesso e que deverá ser apresentado no próximo mês de Maio, indica que Bruxelas que pôr fim à prática de distribuir fundos de coesão somente com base no PIB per capita. A ideia da Comissão, segundo a proposta de trabalho que o jornal de economia teve acesso, envolveria alargar os critérios numa acepção muito mais lata, englobando tópicos desde o desemprego jovem à inovação, passando por temas como migração e ambiente.

A Comissão estará igualmente a planear uma reforma nas condições de elegibilidade aos mesmos fundos de coesão, incluindo o cumprimento dos critérios do Estado de Direito, e introduzindo mais restrições à forma como o dinheiro pode ser gasto. E, aqui, o assunto é visto como pessoal por alguns Estados-membros, já que, relembra o FT, as mudanças poderão ser particularmente preocupantes para os governos de Varsóvia e Budapeste, que têm entrado em confronto directo com Bruxelas sobre os critérios democráticos e do Estado de Direito.

A Polónia, adianta o jornal, terá mesmo avisado a Comissão que introduzir condições mais exigentes para o financiamento comunitário indexadas à independência do sistema judicial criaria “problemas enormes” e poria em questão os direitos soberanos dos Estados-membros.

Embora os pormenores das reformas ainda estejam a ser forjados nos bastidores, alguns diplomatas estão já a contar que o resultado seja uma reorientação do financiamento das políticas de coesão da Polónia, República Checa e estados bálticos em direcção a países do Sul como “Itália, Espanha e Grécia e mesmo para algumas regiões de França”, escreve o FT. Mais uma vez, Portugal não é dado como exemplo.

“Eles estão a tentar ajustá-lo [o plano de reforma dos fundos de coesão] contra nós”, afirmou um embaixador de um dos Estados-membros passível de ser atingido pela redução de fundos, ou pelo menos pelos seus novos critérios de elegibilidade – “é uma outra forma de perdermos dinheiro”, garantiu ao FT, sem ser identificado.

Caso a proposta avance e seja aprovada, relembra o Financial Times, a alteração nos critérios de elegibilidade não irá só redesenhar o actual mapa de financiamento dentro da União Europeia, como também estabelecer um novo racional para a política de redistribuição de riqueza: a Polónia garantiu 77 mil milhões de euros da UE via política de coesão no orçamento de 2014-2020 (actualmente em vigor), a Hungria 22 mil milhões de euros e a Eslováquia outros 14 mil milhões de euros.

Com o Brexit como pano de fundo, as negociações sobre o próximo orçamento da União poderão a vir “as mais difíceis dos últimos 30 anos”, considera John Bachtler, especialista em política de coesão na Universidade de Strathclyde, na Escócia, em declarações ao FT. “Todos os países irão provavelmente perder financiamento da política de coesão – a questão central é qual será a dimensão dessas perdas para os países e as regiões, individualmente”.

Há ainda outro ponto na lista de reformas a debater nos fundos para a coesão: os funcionários da UE estão também a rever as regras de co-financiamento, o que poderá obrigar, no pós-2020, alguns Estados-membros terem de disponibilizar mais fundos nacionais para acompanhar o apoio vindo de Bruxelas. A Comissão defende este como um passo para ajudar, cada Estado-membro, a “aumentar o seu sentido de propriedade das políticas” comunitárias. Mas noutro campo, o da Política Agrícola Comum (PAC), cujo orçamento se mantém autónomo no seio da UE, a percepção de alguns Estados-membros não é a mesma da de Bruxelas, vendo mais prejuízos que ganhos numa “renacionalização da política agrícola”.

