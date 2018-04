O FC Porto entrou a todo o gás no encontro da 31.ª jornada da Liga e resolveu com autoridade o jogo com o V. Setúbal (5-1), que lhe permitiu retomar a liderança da Liga, provisoriamente assumida pelo Benfica durante o fim-de-semana. Os "dragões", os únicos que dependem de si próprios para serem campeões, estão agora a três partidas de conquistarem o título nacional.

Aos 16', os "azuis e brancos" já venciam por 3-0. Logo aos 6', foi Marega quem aproveitou uma defesa incompleta de Cristiano, a cabeceamento de Soares, para fazer o 1-0. Aos 13', Marcano ampliou também numa recarga, após um canto, com um pontapé acrobático, três minutos antes de Brahimi assinar, com facilidade, o 3-0, já dentro da área.

O V. Setúbal, apesar da entrada em falso, ainda conseguiu responder e reduzir para 3-1, graças a um bom lance de entendimento pelo lado direito, concluído por João Amaral, aos 24'. Mas a resposta do FC Porto acabou com qualquer réstia de esperança que ainda restasse, quando Corona surgiu à entrada da área a rematar para o 4-1, após passe atrasado de Ricardo Pereira.

No segundo tempo, o ritmo de jogo baixou um pouco, com Alex Telles a ser o único capaz de fazer mexer novamente o marcador. Aconteceu aos 72', na cobrança de um livre directo, que confimou a 25.ª vitória do FC Porto no campeonato. O líder da prova, que na próxima ronda defronta o Marítimo, tem agora 79 pontos, mais dois do que o Benfica e mais cinco do que o Sporting.

