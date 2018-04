O Barcelona conquistou esta segunda-feira a quinta edição da UEFA Youth League, ao bater o Chelsea, por 3-0, com golos de Alejandro Marqués (33' e 52') e Abel Ruiz (90+2'), na final disputada em Nyon, Suíça.

O Barcelona, primeiro vencedor do troféu, em 2014 (também vitória por 3-0 frente ao Benfica), sucede ao Salzburgo e iguala o Chelsea, com dois títulos conquistados em 2015 e 2016, impedindo os ingleses de conseguirem o pleno em finais disputadas.

O Chelsea havia eliminado o FC Porto nas meias-finais, jogo decidido no desempate por penáltis, depois de uma igualdade a dois golos no tempo regulamentar, enquanto o Barcelona superara o Manchester City por 5-4.

Marqués foi a grande figura da tarde, ao bisar no encontro, marcando de cabeça o golo inaugural na sequência de um contra-ataque: Abel Ruiz cruzou com precisão para a entrada do companheiro. O segundo golo nasceu de um erro defensivo dos londrinos, com Marqués a desarmar um adversário e a decidir a final a favor dos espanhóis. Ruiz fecharia as contas no período de compensação, com um remate cruzado em que tirou dois adversários do caminho.

