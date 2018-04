Quase duas décadas e meia depois, o AEK voltou, este domingo, a celebrar a conquista do campeonato. Depois de uma competição atribulada — ainda com recursos a aguardar decisão, que impede a oficialização da conquista — os “amarelo e negros” conseguiram uma vitória histórica perante um estádio lotado, ficando com um avanço de oito pontos sobre o PAOK, segundo classificado, a duas jornadas do fim da competição. Para além do jejum de títulos, a equipa ateniense quebrou também a série de sete títulos consecutivos do Olympiacos, terceiro classificado com menos 12 pontos.

Aos 12’ o AEK inaugurou o marcador, na conversão de uma grande penalidade, após mão na bola de um defesa do Levadiakos. O avançado Anastasios Bakasetas converteu com sucesso o pontapé da marca de penálti. Ainda na primeira parte, ao minuto 33, o AEK dilatou a vantagem: Bakasetas bisou no encontro, num pontapé de fora da área. O avançado deu início aos festejos que se estenderam pela noite dentro nas ruas da capital grega.

Os rivais ainda mantêm a esperança de que os festejos sejam de curta duração: no jogo de Março entre o PAOK e o AEK, o presidente da equipa de Salónica, Ivan Savvidis, invadiu o relvado com uma arma, após o árbitro ter invalidado um golo ao conjunto da casa nos minutos finais do encontro. Para além da derrota, o PAOK viu descontados três pontos adicionais (total de seis pontos). O incidente levou mesmo à suspensão do campeonato grego, bem como à sanção que bane Savvidis durante um período de três anos. Estes seis pontos são suficientes para relançar a luta pelo título, mas a reversão da decisão de primeira instância é vista como muito improvável.

O AEK vira agora a sua atenção para a final da Taça da Grécia, que será disputada frente aos rivais do PAOK de Salónica, tendo a rara oportunidade de celebrar a “dobradinha”.

