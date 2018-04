Em 2002, pela falta de publicações impressas (em território luso) que privilegiassem o papel da arte, da cultura e da moda, Elsa Garcia e Miguel Matos criaram a Umbigo Magazine. Projecto transversal que estende a sua actividade também a projectos de curadoria de arte contemporânea, à assídua presença em exposições pelo país e (arredores), passando também pela presença no circuito comercial de feiras de arte internacionais.

Agora, 16 anos depois, Elsa Garcia decidiu levar o projecto mãe a outro nível juntamente com António Neu e a artista com quem estão a colaborar, Carolina Pimenta, e criarem assim a - UmbigoLAB - um espaço que funciona como "um laboratório de experimentação para a arte que procura articular o discurso curatorial com a obra artística", conforme se pode ver na sua plataforma oficial. Numa tentativa de "afastar o lixo cibernético que vemos nas redes sociais, de evitar a questão do excesso de informação visual, esta pretende ser uma plataforma de networking entre curadores e artistas, os quais são convidados pela Umbigo."

Após o convite, os artistas seleccionados podem fazer o upload do seu trabalho, "num espaço de exposição e de reflexão sobre a contemporaneidade e a modernidade", onde o foco passa por "estabelecer uma onda colaborativa nos vários espectros do sistema de arte, entre artistas, curadores, galeristas, directores de museus e outras instituições orientadas para a arte."

Partindo deste processo de "pré-curadoria", esta iniciativa apoiada pela Fundação Millennium BCP, conta ainda com um Painel de Consultores, dos quais fazem parte artistas da velha guarda, como Julião Sarmento, que têm como papel fundamental legitimar e dar a destaque a trabalhos de determinados artistas. Continuando a missão (a que a própria revista se prende) de apostar em "artistas novos, emergentes e criadores até aos 40 anos", a UmbigoLAB realiza também uma série de visitas em busca de inspiração, de forma a encontrar novos talentos. Isto passa por "uma pesquisa permanente entre o circuito de exposições de arte contemporânea (nacionais e internacionais) e as feiras de arte (também de cunho internacional)" onde vão marcando presença, explica Elsa Garcia.

Não sendo exclusivamente uma plataforma de venda de trabalhos, os artistas que se encontram registados na plataforma podem fazer uso de "uma espécie de messenger, onde podem ser contactados por mensagem, pelos diversos agentes, e podem efectivamente vender o seu trabalho", acrescenta Elsa Garcia. Os próprios curadores podem inclusivamente organizar exposições online, como se fosse uma exposição num espaço físico, da qual faz parte (assim como num espaço de galeria ou museu), o texto curatorial.

Estando acessível e aberta ao público em geral (apenas como visitante), esta "espécie" de galeria online distancia-se de outras redes sociais "por ter uma estratégia de publicação exclusiva a artistas e curadores, que a ela têm acesso apenas por convite."

O lançamento desta plataforma de divulgação artística está agendado para esta segunda-feira, pelas 18h horas, na Galeria Millennium BCP, em Lisboa.

Texto editado por Isabel Coutinho

