Duas mulheres da história do cinema, Alice Guy e Jane Fonda, os 50 anos de 2001 Odisseia no Espaço vistos por Christopher Nolan, um ensaio de Mark Cousins sobre Orson Welles, a homenagem de Margarethe von Trotta a Ingmar Bergman, outras coisas mais e também o restauro de A Ilha dos Amores de Paulo Rocha, com Luís Miguel Cintra, filme inspirado na vida e obra do escritor Venceslau de Moraes e da sua busca, no Japão de final do século XIX, da harmonia entre o material e o espiritual, a demanda de uma "arte de viver" - eis alguns dos destaques do Cannes Classics, o programa do festival dedicado a tornar presente o passado do cinema. O restauro do filme de Paulo Rocha é apresentado pela Cinemateca Portuguesa, a partir da cópia distribuída em 1982, ano em que o filme também concorreu à Palma de Ouro de Cannes

Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché documenta uma pioneira do cinema (1873-1968), que talvez tenha sido a primeira mulher realizadora, produtora e directora de um estúdio de cinema - os Solax Studios em Flushing, Nova Iorque, 1908. Com Jane Fonda in Five Acts de Susan Lacy (2018) a carreira de uma actriz é prespectivada na história do século XX - a carreira e os homens da sua vida.

Os 50 anos de 2001 Odisseia no Espaço - apresentado em cópia de 70 mm tirada do negativo original, sem restauro numérico, sem efeito de remasterização - serão celebrados numa sessão com um intervalo de 15 mm, reproduzindo a experiência dos espectadores da Primavera de 1968. Na sala, para além de Nolan, que é um fã do filme, estarão Katharina Kubrick, filha de Stanley, e o coprodutor Jan Harlan.

The Eyes of Orson Welles de Mark Cousins: é uma viagem do crítico e historiador Mark Cousins ao universo pictórico de Orson Welles, desenhos, pinturas e trabalhos de juventude, que são vistos pela primeira vez graças a Beatrice Welles, filha do realizador.

Searching for Ingmar Bergman, de Margarethe von Trotta (2018), é uma viagem da realizadora alemã atrás dos vestígios do cineasta sueco e ao vazio que o seu desaparecimento deixou - e é uma viagem também ao passado de Margarethe. Há mais Bergman, ou mais sobre Bergman, em ano de centenário: Bergman – A Year in a Life, de Jane Magnusson, mostra o cineasta no momento do lançamento de Morangos Silvestres e O Sétimo Selo, filme que será exibido no programa, versão restaurada.

Mais filmes de Cannes Classics: Ladri di biciclette (1948) de Vittorio De Sica, Enamorada (1946), de Emilio Fernández (apresentado por Martin Scorsese), Viagem a Tóquio (1953) de Yasujiro Ozu, Vertigo (1958), de Alfred Hitchcock, O Apartamento (1960), de Billy Wilder, A Religiosa (1965), de Jacques Rivette, Uma Canta a outra Não (1977), de Agnès Varda (sessão na presença da realizadora), Grease (1978), de Randal Kleiser, na presença de John Travolta





