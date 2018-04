Quase ninguém é capaz de admitir que teve umas férias que não funcionaram. Invariavelmente o que se ouve é que foram óptimas, reforçando muitos com o senão de terem sido curtas. Em alguns casos será verdade e noutros não. Para muitos as férias são mais geradoras de ansiedade do que de descanso. Formamos uma ideia sobre as experiências. E esses conceitos pesam mais do que tendemos a admitir na avaliação da satisfação. A ideia de férias está nos píncaros. Logo para alguém considerar que as suas correram mal, é porque foram um equívoco total. Há imensa gente que as vive como um imperativo, numa intensa agitação interior que vai de encontro ao espírito do tempo de usufruir e aproveitar tudo ao máximo. O que por vezes pode ser uma enorme canseira.

PUB

Este é o 16º Catinga, programa semanal, todas as segundas-feiras, de Nástio Mosquito e Vítor Belanciano, onde público e privado, sociedade e política, arte e vida, zanga e alegria fazem parte da mesma realidade que é possível tentar apreender por inteiro, pensando nela em voz alta. Catinga é isso. Uma hipótese de transfigurar a realidade através das conversas.

Subscreva o programa Catinga no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB

Créditos:

Foto

Jingle – Apache

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fotografia – Tiago Maya

PUB