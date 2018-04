Depois do nascimento do terceiro filho, às 11h01 desta segunda-feira, ao início da tarde, o príncipe William saiu do hospital e às perguntas sobre como estava o bebé, o pai respondeu: "Volto já." E assim foi, pouco depois, o primogénito de Carlos e Diana estava de regresso com os filhos, George, 4 anos, e Charlotte, 2 anos, pela mão.

O menino que nasceu esta manhã no Hospital de St. Mary, em Londres, é o terceiro filho de William e Kate e ocupa a quinta posição na linha de sucessão ao trono. A criança nasceu no mesmo hospital que os irmãos. A mãe e o bebé sairão ainda hoje do hospital.

O bebé, que ainda não se sabe como se chamará, mas que as casas de apostas apontam para Albert, Arthur, Jack e Fred, nasceu com cerca de 3800 quilos. "Sua Alteza Real e o seu filho estão bem", anunciou um porta-voz do Palácio de Kensington. "Kate, mulher do príncipe William, do Reino Unido, deu à luz um menino na segunda-feira, o terceiro filho do casal", informou o mesmo.

Ao início da manhã, William e Kate deram entrada no hospital. Depois do nascimento, o protocolo fez-se cumprir com o anúncio oficial colocado no Palácio de Buckingham.

