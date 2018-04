A indústria da moda continua a ter uma abordagem "medieval" no que diz respeito ao fabrico e precisa de se modernizar para reduzir radicalmente os danos que está a causar no meio ambiente, declara a designer britânica Stella McCartney, à BBC.

PUB

A designer, filha do músico Paul McCartney, conhecida pelos seus projectos sóbrios e recusa em usar pêlo ou couro no seu trabalho, acrescenta que, embora a procura por peças de vestuário tenha crescido, graças à classe média em todo o mundo, os métodos de o fazer estagnaram.

“Temos contado com uma indústria que é essencialmente medieval. É realmente um momento incrível o que estamos a viver... [com] mudanças em tudo, na energia, na arquitectura, mas este é também o momento de olhar para o futuro dos nossos filhos”, defende.

PUB

McCartney fez estas declarações no sábado, antes da abertura da exposição "Fashioned from Nature", no Museu Victoria and Albert, em Londres. A mostra revela a história da moda a partir do ambiente, como são feitos os produtos e as tentativas dos designers para modernizar, reciclar ou usar métodos diferentes a pensar no planeta.

PUB