Kate, a mulher do príncipe William, foi internada nesta segunda-feira, no hospital, para dar à luz o terceiro filho do casal.

O duque e a duquesa de Cambridge saíram de sua casa, no Palácio de Kensington, no centro de Londres, para o Hospital St. Mary, na zona oeste da cidade, onde já nasceram os primeiros filhos do casal, George e Charlotte.

"A duquesa de Cambridge foi internada no hospital St. Mary's, em Paddington, Londres, no início da manhã, com os primeiros indícios de trabalho de parto", revelou um porta-voz do Palácio de Kensington, em um comunicado.

O novo bebé será o sexto bisneto da rainha Isabel II e será o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, atrás dos irmãos George, 4 anos, e Charlotte, 2 anos; assim como do pai, William, e do avô, Carlos.

Harry, irmão de William e que casará no próximo dia 19 de Maio com a actriz norte-americana Meghan Markle, ocupava até agora essa posição, sendo agora empurrado para sexto na linha de sucessão.

Tal como aconteceu com as duas gravidezes anteriores, Kate sofreu de hiperemese gravídica, uma forma extrema de enjoo matinal que pode causar náuseas e vómitos intensos e requer hidratação e nutrientes suplementares.

O último compromisso de Kate antes do nascimento da criança aconteceu a 22 de Março, quando a duquesa participou com o marido em vários eventos em Londres para celebrar a Commonwealth, antes da reunião dos seus líderes na semana passada.

Mary, Alice e Victoria estão entre os nomes favoritos das casas de apostas, se o bebé for uma menina, enquanto Albert, Arthur e Fred são os favoritos para o caso de ser um menino.

O bebé nascerá na ala privada do hospital, onde o preço dos pacotes de maternidade rondam as seis mil libras, cerca de sete mil euros. William também nasceu no mesmo hospital, em 1982. De acordo com a tradição, o anúncio oficial do nascimento será feito colocando um aviso num cavalete no pátio da casa da rainha em Londres, o Palácio de Buckingham.

William e Kate conheceram-se na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde ambos estudaram. Casaram-se na Abadia de Westminster em Abril de 2011. Tendo vivido no norte de Gales e Norfolk, no leste da Inglaterra, William e Kate moram agora no Palácio de Kensington, de maneira a que o príncipe dedique mais tempo aos deveres reais, em nome de sua avó.

No ano passado, William desistiu de seu trabalho como piloto de ambulâncias aéreas para se concentrar no seu papel oficial. "Acho que ele aceita mais compromissos do que costumava aceitar", avalia a biógrafa real Claudia Joseph. "Mas em comparação com as pessoas em geral, quelas que têm empregos a tempo integral, o príncipe tem algum tempo livre para cuidar dos filhos, dar-lhes banhos, pô-los na cama e penso que vai continuar a fazê-lo", acrescenta Joseph.

