Já nasceu. "Sua Alteza Real e seu filho estão bem", anunciou um porta-voz do Palácio de Kensington. "Kate, mulher do príncipe William, do Reino Unido, deu à luz um menino na segunda-feira, o terceiro filho do casal", informou o mesmo.

O menino é o segundo rapaz de William e Kate. George tem 4 anos e Charlotte tem 2. O pai esteve presente no nascimento. A criança nasceu às 11h01, com 3,8 quilos

"A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e membros de ambas as famílias foram informados e estão encantados com a notícia", referiu ainda o Palácio de Kensington.

Kate tinha chegado ao hospital na manhã desta segunda-feira. "A duquesa de Cambridge foi internada no hospital St. Mary's, em Paddington, Londres, no início da manhã, com os primeiros indícios de trabalho de parto", revelou um porta-voz do Palácio de Kensington, em comunicado.

O novo bebé é o sexto bisneto da rainha Isabel II e será o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, atrás dos irmãos George, 4 anos, e Charlotte, 2 anos; assim como do pai, William, e do avô, Carlos. Recorde-se que em 2013, a lei mudou o que significa que este rapaz não ultrapassará a irmã na linha de sucessão.

Com o nascimento deste menino, Harry – filho de Carlos e irmão de William, que casará a 19 de Maio com a actriz norte-americana Meghan Markle – passará para sexto na linha de sucessão ao trono britânico.

Ainda se desconhece o nome da criança, mas o Palácio de Kensington anunciou que será conhecido no tempo devido. Recorde-se que, se fosse menino, as casas de apostas enunciaram Albert, Arthur, Jack e Fred como os nomes favoritos.

