Continua a não ser das plataformas sociais mais utilizadas e mediáticas em Portugal, mas talvez isso esteja prestes a mudar. A nível mundial, a plataforma de fóruns online Reddit registou um forte crescimento nos últimos meses, atingindo dois marcos significativos: já tem mais utilizadores mensais activos (330 milhões) do que o Twitter, e estes gastam em média mais tempo no site (15 minutos e 47 segundos por dia) do que os utilizadores do Facebook passam na rede de Mark Zuckerberg (11 minutos - novamente apenas no site, excluindo aplicações móveis). E nem mesmo os sites de vídeos pornográficos, habituais campeões nesta categoria, registam valores superiores de tempo de utilização, segundo indica o mais recente relatório da Hootsuite, citado pelo site The Next Web.

Em valores absolutos, e de acordo com dados da Alexa, o site do Reddit é agora o sexto mais visitado do mundo, atrás do líder Google, Youtube, Facebook, Baidu (motor de busca chinês) e Wikipédia.

Para além da recentemente anunciada reformulação gráfica do Reddit (a primeira numa década) e de melhorias no acesso móvel, não parece haver outra explicação para o crescimento do site que não o envolvimento dos seus utilizadores num número praticamente infinito de fóruns temáticos que a plataforma alberga: de Portugal à Europa, da ciência à literatura, passando pelo IAmA, onde diversas personalidades internacionais respondem às perguntas dos subscritores.

