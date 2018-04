Exmo. Senhor Director do Jornal PÚBLICO,

Dirijo-me a V. Ex.a , ao abrigo do direito de resposta, uma vez que o subtítulo da primeira página da edição de hoje [21/4/2018] do PÚBLICO, afirmando que “Maria de Belém defende acordo ao centro “é incorrecto, da mesma forma que é também incorrecta a afirmação contida no artigo com início na página 2 da mesma edição: “Ontem, Maria de Belém sugeriu precisamente que a nova lei de bases fosse negociada com o PSD.”

A atribuição que me é feita de tais afirmações não resiste à audição da gravação da entrevista dada, já na quarta-feira passada, à Rádio Renascença, com base na qual presumo que o subtítulo e a notícia referidos tenham sido construídos, em que afirmei considerar importantes pactos que permitam a estabilidade das políticas, não tendo nunca mencionado qualquer partido político em particular ou em exclusivo, até porque isso não seria o pacto alargado que sempre defendi para poder ser atingido o objectivo da estabilidade referida.

Agradecendo a publicação desta correcção, envio os meus melhores cumprimentos,

Maria de Belém Roseira

N.D. — Maria de Belém não falou, de facto, directamente do PSD, mas de “um acordo de regime”, para que “houvesse muita estabilidade nas políticas de saúde, porque elas só produzem resultados a longo prazo”. Mesmo levando um ao outro, ficam as nossas desculpas pelo erro.

