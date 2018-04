Cuba, a ilusão de uma mudança

Miguel Díaz-Canel já tomou posse como Presidente de Cuba e quem tem ilusões que o primeiro lider revolucionário pós-era Castros irá promover alguma mudança está redondamente enganado. O sistema político da ditadura comunista de Cuba, para quem não saiba, funciona da seguinte maneira: o Partido Comunista (PCC) que domina com mão-de-ferro a vida de onze milhões de cubanos propõe 605 candidatos (membros do partido) para a Assembleia Popular, o povo não escolhe, apenas sanciona a escolha do partido (todos os 605 seleccionados são eleitos). Esta Assembleia elege o Conselho de Estado (algumas dezenas de membros) e é este que escolhe o Presidente do país...

Resumindo: apenas os comunistas cubanos escolhem os candidatos e os eleitos, a maioria do povo não conta. Para, mesmo assim, não haver surpresas, o ditador Raúl Castro mantêm-se à frente do PCC e das Forças Armadas até 2021.

A ditadura comunista exerce-se de uma forma férrea e não permite a mínima dissidência, este é o sonho e o modelo dos nossos comunistas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, quem tem ilusões do contrário está igualmente enganado.

Ezequiel Neves, Lisboa

Portugal-Taiwan

A Fundação Budista de Taiwan TZU CHI esteve, nos dias 24 e 25 de Fevereiro, em Tondela e Vouzela, numa delegação de cerca de 45 voluntários estrangeiros e nacionais. Entregaram 500 euros para cada família vítima, onde cerca de 600 agricultores foram beneficiados, totalizando mais de 300.000 euros. São agricultores que não estão abrangidos por nenhum apoio estatal ou municipal, que perderam o seu meio de subsistência devido aos devastadores incêndios do ano passado.

A emoção das pessoas que receberam os donativos revelaram o seu sentimento de gratidão para esta associação estrangeira. Provavelmente nenhum deles ouviu falar de Taiwan, assim como acontece com muitos portugueses. Os aparelhos de smartphones que todos utilizam, os seus chips são quase todos fabricados em Taiwan, pricipalmente de uma grande empresa de semicondutores chamada “Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.”. Apesar da distância entre Portugal e Taiwan, esta acção da Associação de TZU CHI prova que o coração está perto.

Taiwan é um país soberano que deseja manter e fortalecer a amizade com outros países que partilham os valores comuns de humanidade e democracia. No meu ponto de vista, vale a pena intensificar a relação entre Portugal e Taiwan, não só pelos valores compartilhados mas também para explorar nas novas tecnologias e investimentos. Mais uma vez faço apelo ao governo português para estender mais os laços de amizade com Taiwan, que trará mais-valias para os portugueses.

José Paulo Oliveira, Lisboa

