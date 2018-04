“Carácter daquilo que é fácil de entender, que não é ambíguo.” Este é um dos sentidos da palavra “transparência”. Válido no continente e nas ilhas.

Depois de o Expresso dar a conhecer que deputados da Madeira e dos Açores recebem duas vezes por viagens que não pagam (e até quando não chegam a levantar voo), o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, quer saber se é preciso mudar a legislação para clarificar que subsídios os deputados podem receber.

Primeiro, no entanto, defendeu os deputados das regiões autónomas: “Não infringiram nenhuma lei nem nenhum princípio ético, nem nesta nem em qualquer legislatura.”

Disse ainda não alinhar “em dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática com julgamentos éticos descabidos e apressados”.

O “direito à indignação” nem sempre se exerce para o lado que se espera.

Depois, Ferro Rodrigues convocou a subcomissão de Ética e a comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, que hão-de pronunciar-se em breve sobre se haverá necessidade de alterações que “contribuam para a clarificação e a transparência” na actividade parlamentar.

“Agi de acordo com aquilo que entendi ser a lei, embora reconheça, com toda a humildade, que tal possa ser eticamente questionável”, disse Sara da Costa, que vai devolver o dinheiro.

Informação divulgada pelo Expresso: os deputados das ilhas recebem uma compensação do Parlamento no valor fixo de 500 euros (num total de 2000 ou de 2500 euros por mês, conforme os meses), mesmo que não viajem e sem necessidade de apresentar comprovativo de voo. Podem ainda ter parte das suas viagens reembolsadas ao abrigo do Subsídio Social de Mobilidade.

O dicionário também fala em “clareza” e sugere a frase: “Ficou provada a transparência do negócio.” Ou seja, “limpinho”.

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

