O chefe da diplomacia iraniana criticou a “mensagem perigosa” que os Estados Unidos estão a passar ao Irão e ao mundo, ao ameaçarem acabar com o acordo nuclear de 2015. Mohammad Javad Zarif diz que Teerão tem várias possibilidades em cima da mesa caso Donald Trump decida rasgar o compromisso alcançado pela administração norte-americana anterior, incluindo o reatamento do seu programa nuclear.

“[Os EUA] têm a opção de matar o acordo, mas terão de enfrentar as consequências. Quando chegar o momento tomaremos uma decisão com base no nosso interesse nacional securitário. Seja qualquer for [essa decisão] não será agradável para os Estados Unidos, isso posso garantir”, advertiu Zarif, citado pelo Guardian, admitindo que a “prossecução vigorosa” do “enriquecimento nuclear” entra na lista de cenários.

Em declarações aos jornalistas, em Nova Iorque – onde vai participar numa sessão plenária das Nações Unidas e vai encontrar-se com o secretário-geral da organização, António Guterres –, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que nunca houve razões para os norte-americanos recearem estar em curso a “produção de uma bomba nuclear” no Irão e diz que se os EUA continuam temerosos “é um problema deles”.

Do acordo alcançado em 2015 e que envolveu a participação dos EUA, da Rússia, da China, da França, do Reino Unido e da União Europeia, resultou a promessa de Teerão em reprimir e reduzir o seu programa nuclear, em troca do levantamento das sanções económicas impostas pelo Ocidente.

O compromisso foi tido como histórico por todos os envolvidos, mas tem sido constantemente criticado por Trump, que o vê como o “pior de acordo de sempre” e que o quer renegociar ou simplesmente rasgar. O Presidente norte-americano tem até ao dia 12 do próximo mês para decidir se os EUA vão reinstituir as sanções a Teerão, uma hipótese que poderia colocar em causa a viabilidade do pacto.

Face à possibilidade de os Estados Unidos poderem vir a negociar um acordo semelhante com a Coreia do Norte – Trump e Kim Jong-un têm previsto encontrar-se num futuro próximo –, a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, já veio garantir que Washington “não vai permitir” que as “lacunas do acordo iraniano” sejam replicadas numa eventual negociação com Pyongyang.

Mohammad Javad Zarif lamenta a postura americana e diz que esta cria “uma impressão global de que os acordos não interessam”. “Os EUA estão a enviar uma mensagem muito perigosa para a população iraniana e para o mundo, que diz que nunca se pode conseguir um acordo com eles”, declarou o ministro.

Zarif admitiu que o abandono norte-americano do acordo dificilmente deixaria Teerão confortável em manter-se no mesmo apenas acompanhada pelos países europeus. E para a chanceler alemã, Angela Merkel, e para o Presidente francês, Emmanuel Macron, que se deslocam a Washington na próxima semana, deixa um conselho: “Tentar apaziguar o Presidente [Trump] é um exercício de futilidade”.

