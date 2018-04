Quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas depois de serem alvejadas por um homem num restaurante em Nashville, no estado do Tennessee, EUA. O ataque aconteceu na madrugada deste domingo e o principal suspeito continua a monte, segundo informou a polícia local.

Foto A arma do crime

O agressor entrou no restaurante da cadeia Waffle House, aberto 24h, em Nashville, pelas 3h25 da manhã (hora local, 9h25 em Lisboa). De acordo com as autoridades locais, citadas pela CNN, o atirador esperou uns momentos dentro de um veículo, antes de pegar numa espingarda AR-15 e atirar a matar sobre duas pessoas que estavam no parque de estacionamento. O homem continuou a disparar dentro do restaurante, até ser parado por um cliente que conseguiu tirar-lhe a arma.

“Sem dúvida que [o cliente] salvou muitas vidas ao ter lutado pela arma, atirando-a por cima do balcão, obrigando o atirador a ir-se embora”, disse o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, que não hesitou em classificar o cliente como “herói”, cita o Guardian.

O cliente era James Shaw Jr., de 29 anos, que num primeiro momento se escondeu nas casas-de-banho e depois conseguiu encontrar o momento certo para tirar a arma ao agressor. "Vi a oportunidade e aproveitei-a”, disse Shaw em declarações à imprensa local, acrescentando que não perseguiu o atirador porque não sabia se teria outra arma escondida.

Três pessoas morreram no local e uma morreu no Centro Médico da Universidade de Canderbilt, escreve o New York Times. Sobre os quatro feridos, dois deles já tiveram alta e dois continuam internados: um em situação estável e outro em estado crítico.

Foto

A polícia tem um mandado de captura para o dono do veículo que ficou estacionado no parque do restaurante depois da fuga do atirador. As autoridades procuram um homem, de 39 anos, natural do estado do Illinois e conhecido da polícia estatal. O homem em fuga estava em tronco nu e envergava calças pretas. De acordo com alguns testemunhos recolhidos pela polícia, o suspeito vive num complexo de apartamentos perto do estabelecimento onde o ataque aconteceu.

No Twitter, a cadeia de restaurantes deixou uma mensagem de pesar: “É um dia muito triste para a família Waffle House.”

O mayor de Nashville, David Briley, usou a mesma rede social para dizer que este é um “dia trágico” para a cidade. “Sei que as vidas [das vítimas e famílias] nunca mais vão ser as mesmas depois deste crime”.

