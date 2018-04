O Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou neste domingo, através de uma mensagem na televisão, que desiste das reformas na Segurança Social, depois de estas terem gerado um feroz movimento de contestação que desembocou em violência mortal.

Ao fim de cinco dias de protesto, e de pelo menos 25 mortos e dezenas de feridos, segundo organizações no terreno (o governo fala em sete mortos), Ortega tentou pôr fim à revolta anunciando que as reformas propostas serão canceladas. O Presidente admite que as medidas em causa não têm “viabilidade” e que “criaram uma situação dramática”. As manifestações populares foram brutalmente reprimidas, mas governo e outras entidades diferem nos números: a Reuters fala em "centenas de feridos" e sete mortos – os mesmos contabilizados pelo executivo.

Foto EPA/JEFFREY ARGUEDAS

PUB

PUB

Na quarta-feira, foi aprovada nova legislação para a Segurança Social, que previa uma redução das pensões em 5% e o aumento das contribuições fiscais dos trabalhadores das empresas. As manifestações começaram nesse dia, depois de conhecida a nova reforma. Com o objectivo de salvar o Instituto Nicaraguense de Segurança Social, o Governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional acreditava que as medidas lhe permitiriam poupar 250 milhões de dólares (cerca de 203 milhões de euros) – 1,5% do PIB –, mas os agentes económicos locais temiam que estas pudessem resultar num aumento brutal da taxa de desemprego e numa perda de competitividade económica, segundo contava então o diário espanhol El País.

PUB