Ao quarto dia de protestos em dezenas de cidades da Nicarágua contra a reforma da segurança social do Governo de Daniel Ortega, o número de mortos e feridos continua a aumentar. No sábado, o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos e outras organizações não-governamentais falavam em pelo menos 25 vítimas mortais e 64 feridos, enquanto as autoridades colocavam a cifra em dez mortos. Mais de 40 pessoas estão desaparecidas.

Entre os que perderam a vida nos confrontos com a polícia, com membros da Juventude Sandinista e com o exército, está um jornalista que, segundo a imprensa local, foi atingido com uma bala na cabeça enquanto fazia um directo para o noticiário "El Meridiano", na cidade de Bluefields. O vídeo do momento foi repetidamente partilhado nas redes sociais nas últimas horas.

A mobilização das forças armadas, a partir de sexta-feira à noite, e a utilização de munições reais para “salvaguardar as instituições públicas” tem sido criticada pelos grupos opositores a Ortega. Na capital do país foram mesmo colocados snipers no estádio nacional, numa altura em que um grupo de manifestantes derrubava as “Árvores da Vida” – uma estrutura colorida de metal e um dos principais símbolos da presidência de Ortega. As autoridades também têm utilizado balas de borracha e gás lacrimogéneo para travar os protestos.

As manifestações começaram na quarta-feira, depois de conhecida uma nova reforma na legislação da segurança social. Com o objectivo de salvar o Instituto Nicaraguense de Segurança Social, o novo pacote reduz as pensões em 5% e aumenta as contribuições fiscais dos trabalhadores e das empresas. O Governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional acredita que as medidas lhe permitirão poupar 250 milhões de dólares (cerca de 203 milhões de euros), mas os economistas temem que estas possam resultar num aumento brutal da taxa de desemprego, escreve o El País.

O ex-guerrilheiro e actual Presidente – no poder desde 2007, já depois de ter presidido à Nicarágua entre 1985 e 1990 – só falou ao país ao início da tarde de sábado. Apesar de ter comunicado que pode vir a “reconsiderar” a reforma, Ortega só mostrou disponibilidade para ouvir os líderes do sector empresarial, deixando de fora de um eventual diálogo os representantes dos restantes sectores da sociedade civil.

O Presidente defendeu a resposta das autoridades aos protestos dos últimos dias e afirmou que os manifestantes mais jovens estão a ser “manipulados” por grupos de direita e por “gangsters infiltrados”, financiados pelos EUA. “O que está a acontecer no nosso país não tem explicação. Os rapazes nem sequer conhecem o partido que os está a manipular”, rematou Ortega.

Os argumentos do chefe de Estado não convencem, no entanto, os milhares de manifestantes que, para além de pedirem a sua demissão e a de Rosario Murillo – vice-presidente e mulher de Ortega –, lamentam que não tenha sido feito qualquer pedido de desculpas pela actuação violenta das autoridades.

“Estamos nas ruas a pedir a Ortega e à sua mulher que se vão embora, isto já ultrapassou largamente a questão da segurança social”, critica um manifestante de Manágua, citado pelo Guardian. “Assistimos a mortes e a ferimentos e ele [Ortega] nem sequer pediu desculpas pela repressão selvagem contra a população”, censurou.

