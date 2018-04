A GNR anunciou neste domingo a detenção de três homens devido à prática de caça a javalis por meios ilegais, em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR refere que a detenção dos três homens, com idades entre os 44 e 59 anos, foi efectuada durante uma operação de fiscalização, em que foram detectados a caçar javalis durante o período nocturno, utilizando uma mira de visão nocturna.

Na operação, realizada no sábado com o apoio do Destacamento de Intervenção de Beja, a guarda apreendeu três carabinas, 45 munições, cinco carregadores, uma mira de visão nocturna, uma mira telescópica e três armas brancas. Os três suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coacção de termo de identidade e residência.

