Produção de materiais plásticos no mundo

Em milhões de toneladas

Principais sectores que utilizam o plástico como matéria-prima

Em percentagem

O lixo plástico tornou-se uma presença quase constante em qualquer actividade marinha, tal como na pesca, no surf, na prática balnear, etc. Uma garrafa de plástico pode durar cerca de 450 anos, fragmentando-se lentamente e, eventualmente, transformando-se em partículas microscópicas, mas nunca desaparecendo totalmente. Por exemplo, já foram encontradas partículas no gelo do Árctico. Um saco de plástico para embalagem, usado, em média, durante apenas 12 minutos, pode levar entre 100 e 300 anos a decompor-se.

Consumo de descartáveis em Portugal...

Por ano

... no mundo

Plástico... se não o podes reutilizar, recusa-o

Dois terços do plástico no oceano chegaram por via terrestre. Provêm principalmente de descargas industriais, aterros e lixeiras perto da costa, de sistemas de saneamento que não filtram os microplásticos e de lixo abandonado em praias ou zonas costeiras. A terça parte restante provém de perdas no mar, cargas de navios ou material de pesca caído ou deitado ao mar.

80% do lixo marinho é plástico Há 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos O consumo anual de plástico ultrapassou os 320 milhões de toneladas. Segundo as Nações Unidas, se as taxas de poluição actuais se mantiverem, em 2050 haverá mais plástico do que peixes no mar