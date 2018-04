Os quatros portugueses que competiram no Trophée Chantilly International U14 (sub-14 anos) não conseguiram manter o sensacional primeiro lugar colectivo do primeiro dia (a selecção nacional mista acabou no quarto lugar entre as cinco nações concorrentes, sendo que a França foi a vencedora), mas não deixou de haver classificações individuais de destaque, tanto mais que três dos nossos representantes só fizeram 13 anos recentemente, em 2018.

A prova desenrolou-se em duas voltas no Golf de Chantilly (Par 73), 45 quilómetros a Norte de Paris, e na segunda volta Alberto Costa Marques, 13 anos feitos em Fevereiro, foi o único dos quatro elementos da seleção nacional mista que subiu na tabela: acrescentou ao resultado inaugural de 77 outro de 75, subindo dos 20.º para acabar em 13.º empatado com os franceses Maximilien de Corde e Romain Moquet, um trio que somou 152 (+6). De referir que o jovem português seguia com 3 abaixo do par após os primeiros quatro buracos. Só oito jogadores, entre os 61 participantes, fizeram melhor do que o jovem do CG Miramar.

PUB

Já João Iglésias piorou oito pancadas de um dia para o outro (73-81), descendo do oitavo posto para o 16.º. O vencedor foi o inglês Joshua Berry com 139 (70-69).

Nas raparigas, com 39 participantes, Sofia Barroso Sá marcou mais nove pancadas do que na primeira volta (73-82), caindo da terceira posição para a 9.ª, com 155. E Ana da Costa Rodrigues tombou de 11.ª para 36.ª, com 169 (77-92). A vencedora foi a italiana Charlotte Cattaneo, com 141 (70-71).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comitiva nacional foi liderada pelo treinador nacional adjunto Hugo Pinto.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB