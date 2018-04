Desportivamente a prestação da seleção nacional na Copa Real Club de Golf Sotogrande/Campeonato da Europa de Nações – ganha de forma categórica pela Inglaterra – ficou aquém das expectativas em Espanha, mesmo sabendo que metade da equipa lusa era muito jovem, pois, numa prova de homens, Daniel Rodrigues e Francisco Matos Coelho têm apenas 15 e 14 anos, respetivamente. A prova decorreu entre quarta-feira e sábado.

No campo de Par 72 do Real Club de Golf Sotogrande, em Cádiz, Andaluzia, entre 16 países, Portugal acabou a partilhar o 14.º lugar com a Finlândia, ambas com 936 pancadas, 72 acima do Par. Só a Estónia ficou atrás.

Num formato de jogo em que se somavam os três melhores resultados de cada quarteto, o conjunto das quinas marcou 228-237-241-230, Vítor Lopes foi o melhor português na classificação individual oficiosa (entre 72 jogadores), em 48.º, com 310 pancadas (75-79-79-77), seguindo-se Daniel Rodrigues em 62.º com 316 (83-77-81-75), Afonso Girão em 64.º com 320 (75-81-86-78) e Francisco Matos Coelho em 69.º com 326 (77-89-80-80).

Ao Gabinete de Imprensa da FPG, o treinador nacional, Nelson Ribeiro, afirmou: “Apesar do objetivo de uma Seleção nacional ser representar o seu País ao mais alto nível, a participação premeditada na European Nations Cup nesta etapa transcende uma avaliação meramente quantitativa e não deve ser avaliado exclusivamente por resultados obtidos na competição em questão.”

E acrescentou: “Esta competição ocorre seis meses antes do Campeonato do Mundo, campeonato esse que em procuramos atingir o melhor nível na época. Deste modo, apesar de todas as competições serem importantes, o calendário encontra-se desenhado para reproduzir o máximo de rendimento em Setembro no Campeonato do Mundo na Irlanda.”

A Inglaterra já havia sido campeã em 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015 – e volta a sê-lo em 2018, sucedendo na lista dos vencedores ao País de gales. Alinhando com Todd Clements, Gian-Marco Petrozzi, Matthew Jordan e David Hague, totalizou 853 pancadas, 11 abaixo do par, tendo marcado scores diários de 209-217-221-206.

A Irlanda foi vice-campeã com 873 (+9) e a Dinamarca ocupou o último lugar do pódio com 880 (+16).

