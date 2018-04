Pedro Lencart concluiu neste sábado o Junior Invitational no sexteto dos 22.º classificados, entre os 54 jogadores que participaram nesta prestigiada competição por convites. No Sage Valley Country Club, em Graniteville, na Carolina do Sul (EUA), o português – n.º 183 no ranking mundial amador – chegou a ocupar oitava posição após uma primeira volta de 73 (+1), mas nas duas seguintes marcou 79-75, acabando com um total de 227 (+11), tantas como os americanos Alex Vogelsong, Turner Hosch, Jacob Highsmith e Jacob Bridgeman e o belga Adrien Dumon de Chassart.

Num campo muito difícil, com greens terríveis cheios de ondulações, nos quais era difícil travar as bolas, o vencedor foi o norte-americano Akshay Bathia (185.º no ranking), com 214 (68-70-76), 2 abaixo do Par. Ganhou com a vantagem mínima sobre o compatriota Frankie Capan (74-70-71) e com quatro à melhor sobre o também americano Trent Philips (73-73-72) e o inglês Robin William (74-70-71).

Veja mais em www.golftattoo.com

