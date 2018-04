Tal como no Open de Espanha da semana passada, o presente fim-de-semana no Troféu Hassan II (2,5 milhões de euros de prize-money) não foi o melhor para Ricardo Melo Gouveia. Se em Madrid passara o cut no 39.º lugar acabando em 52.º, em Marrocos era 48.º após duas voltas e finalizou empatado em 59.º com o italiano Nino Bertasio. A prova decorreu no campo do Royal Golf Dar Es Salam (Par 72), em Rabat, tendo sido ganha pelo francês Alexander Levy.

O único português que compete no European Tour fez voltas de 73-73-75-74, para um total de 295 (+7). Uma classificação que lhe valeu um prémio de 7.125 euros. Foi o seu quinto torneio seguido sempre entre os finalistas, ocupando a 118.ª posição na Race to Dubai, com 79.082 pontos.

Para Alexander Levy, foi a sua quinta vitória no European Tour – uma delas foi no Portugal Masters de 2014. O francês totalizou 280 (72-69-69-709), 7 abaixo do Par, para ganhar com a vantagem mínima sobre o espanhol Alvaro Quiros. Os suecos Alexander Bjork e Joakim Lagergren, o italiano Andrea Pavan e o finlandês Mikko Ilonen partilham o terceiro lugar com 282.

