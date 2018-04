O motard Mário Patrão (KTM) juntou neste domingo o triunfo no Rali Morocco Desert Challenge em todo o terreno à vitória na última etapa, de 220 quilómetros, que ligaram Tendrara e Oujda. Patrão cumpriu a prova em 2h16m, batendo os colegas de equipa Duong Nguyen Khoa por 10m24s e Maikel Smits por 14m21s.

No final, o português, que partiu para o derradeiro desafio com vantagem confortável, somou 34h36m50s, deixando Smits a 1h23m34s e Khoa a 4h43m28s.

Nos carros, Paulo Ferreira (Toyota) foi quinto na etapa com 2h12m05s, a 3m50s do colega de equipa francês Jean Pascal Besson, que bateu o polaco Jes Munk por 16 segundos e o belga Erwin Imschoot por 26s, todos da Toyota.

Na geral, Paulo Ferreira, que fez equipa com Jorge Monteiro, concluiu a prova em sétimo lugar da geral, a 10h38m42s de Munk, que gastou menos 52m05s do que o checo Boris Vaculik (Ford) e 3h07m21s do que o holandês Maik Willems (Toyota). Não fora o total de 10h10m em penalizações, o piloto luso estaria no segundo posto a lutar pelo triunfo.

Nos camiões, Elisabete Jacinto (MAN) foi 12.ª, a 27m36s de Janus JR van Kasteren (Renault), que foi 3m05s mais rápido do que o holandês Roeland Voerman (MAN) e 5m53s mais veloz do que o compatriota Martin Van der Brink (Renault).

No final, Elisabete Jacinto, que fez equipa com José Marques e Marco Cochinho, manteve o sétimo lugar da geral, a 8h38m16s do checo Ales Loprais (Tatra), que concluiu com um avanço de 23m31s para Brink e 5h21m07s do holandês Paul Verheyden (Daf).

