Pela segunda época consecutiva, o Inter Movistar de Ricardinho venceu a UEFA Fustal Cup após derrotar o Sporting no jogo decisivo. Depois de ganhar a prova há um ano com uma vitória na final por 7-0, os espanhóis voltaram a ser mais fortes do que os “leões” e conquistaram neste domingo a principal prova de clubes europeia com um triunfo, por 5-2.

Em Saragoça, o Inter Movistar realizou uma partida inteligente e com eficácia q.b, chegou ao intervalo com dois golos de vantagem. Antes de se cumprir o terceiro minuto, Gadeia fez o primeiro golo do jogo com um remate que não deu hipóteses de defesa a André Sousa.

Com quatro faltas cometidas nos primeiros seis minutos e em desvantagem no marcador, a equipa portuguesa ficou pressionada, mas após uma grande jogada, chegou ao empate: Merlim faz uma excelente assistência e Cavinato, ao segundo poste, desviou para o fundo da baliza espanhola.

Porém, a igualdade durou pouco. Menos de dois minutos depois, Ricardinho mostrou porque é o melhor jogador do mundo e, com um remate forte de longe, voltou a dar vantagem aos madridistas. Com o golo, Ricardo passou a ser o melhor marcador de sempre das fases finais da UEFA Futsal Cup.

O golo não abalou o Sporting que continuou a assumir o jogo, mas um erro de marcação de Caio Japa, a 6m54s do final da primeira parte, foi bem aproveitado por Elisandro, que fez o 1-3.

Apesar de equilibrado, a experiência e qualidade dos jogadores do Inter Movistar fazia a diferença no final dos primeiros 20 minutos, colocando o Sporting com dois golos para recuperar.

A segunda parte mostrou uma equipa espanhola calculista, mas mais uma vez eficiente. Novamente antes de se cumprir o terceiro minuto, Rafael Rato passou por Merlim, rematou e Marcão, com muita infelicidade, colocou a bola no fundo da própria baliza.

Com três golos de desvantagem, as hipóteses de o Sporting conquistar pela primeira vez a UEFA Futsal Cup tornavam-se reduzidas, mas os “leões” não deixaram de procurar reagir e Diogo, a 3m15s do final, fez o segundo golo sportinguista.

A vitória, no entanto, não fugiu ao Inter Movistar, que a quatro segundo do fim ainda fez o quinto golo, confirmando, pela quinta vez, a vitória na competição.

No jogo de apuramento do 3.º/4.º lugar, o Barcelona goleou os húngaros do Gyori ETO: 7-1. A partida, no entanto, não foi fácil para os catalães na primeira parte. O brasileiro Esquerdinha colocou o Barcelona na frente do marcador aos 12 minutos, mas o espanhol Juanra restabeleceu a igualdade aos 19’. Porém, praticamente na resposta, Esquerdinha fixou o resultado ao intervalo em 2-1 para os espanhóis.

No início dos últimos 20 minutos, Javi Rodríguez, treinador catalão da equipa húngara, arriscou ao lançar o 5x4, mas foi o Barcelona que tirou proveitos da aposta do seu antigo jogador. Com o guarda-redes avançado por parte dos húngaros, os espanhóis em seis minutos fizeram cinco golos e garantiram o último lugar no pódio, com uma goleada: 7-1.

