O triatleta português Filipe Azevedo venceu neste domingo a Taça Continental da Ásia de Triatlo, numa prova dispunas Filipinas.

PUB

O atleta nacional, residente no Dubai, realizou a prova de distância olímpica com um tempo de 1:50.50 horas, impondo-se ao sul-coreano Min Ho Heo, segundo classificado com 1h50m55s, e ao japonês Takumi Hojo, terceiro classificado que concluiu a prova com a marca de 1h50m59s.

A 31 de Janeiro, Filipe Azevedo tinha conseguido o 13.° lugar no Ironman do Dubai (1,9 km a nadar, 90 km de ciclismo e 21 km a correr), com a marca de 3h50m13s.

PUB

PUB