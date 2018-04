O Desportivo de Chaves regressou neste domingo aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Portimonense, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada.

Pedro Tiba, aos 61 e 67 minutos, fez os dois golos do triunfo do Desp. Chaves, que vinha de seis jogos sem ganhar (quatro derrotas e dois empates), enquanto Fabrício, aos 76', marcou para o Portimonense, que somou o terceiro jogo sem vitórias.

O Desp. Chaves subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 41 pontos, mais três do que o Boavista, que neste domingo visita o Sporting, enquanto o Portimonense caiu para 11.º, com 35.

