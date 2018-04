Onde épocas depois, Manchester United e Chelsea vão reencontrar-se na final da Taça de Inglaterra, novamente com José Mourinho como um dos protagonistas da partida. Depois de a 19 de Maio de 2007 um golo de Didier Drogba ter garantido ao treinador português a conquista do troféu na liderança do Chelsea, o técnico terá agora os “blues” como rivais e tentará vencer o quarto título no Manchester United.

Depois de no sábado os “red devils” terem garantido um lugar na final de Wembley após eliminarem o Tottenham (2, neste domingo o Chelsea assegurou o outro bilhete para o jogo decisivo após derrotar o Southampton, por 2-0.

A realizar um campeonato medíocre – 5.º lugar a 27 pontos do líder Manchester City -, o Chelsea de Antonio Conte apenas na segunda parte conseguiu superiorizar-se ao Southampton de Cédric Soares. Os londrinos colocaram-se em vantagem logo no primeiro minuto da segunda parte, com um golo do francês Olivier Giroud. A oito minutos do final, Álvaro Morata, que tinha acabado de substituir Giroud, fixou o resultado em 2-0.

A final será disputada a 19 de Maio, em Wembley. O Manchester já venceu a competição por 12 vezes e se voltar a conquistar o troféu iguala o Arsenal, a equipa que mais vezes ganhou a Taça de Inglaterra. O Chelsea venceu a prova em sete ocasiões.

