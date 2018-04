O Arsenal consolidou neste domingo o sexto lugar da liga inglesa de futebol ao derrotar o West Ham, por 4-1, em jogo da 35.ª jornada. O resultado não reflecte as dificuldades dos “gunners” que apenas garantiram a vitória nos últimos minutos.

PUB

Depois de uma primeira parte sem golos, o espanhol Nacho Monreal colocou o Arsenal em vantagem aos 51 minutos, mas o austríaco Marko Arnautovic restabeleceu a igualdade para a equipa do médio português João Mário, que foi titular, aos 64’.

Até ao final da partida, a primeira depois do anúncio da saída do treinador francês Arsène Wenger no final da época, o Arsenal impôs-se de forma categórica: Aaron Ramsey marcou aos 82 minutos; Alexandre Lacazette “bisou” aos 85 e 89 minutos.

PUB

Com a vitória, o Arsenal reforça o sexto lugar, com 57 pontos, mais quatro do que o Burnley, que empatou no terreno do “aflito” Stoke City (1-1).

PUB