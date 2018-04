Música

À volta de Everything Now

Os Arcade Fire estão de regresso com Everything Now, o quinto álbum de originais. Como se não bastasse o disco novo e o rol de boas memórias que insistem em deixar nos palcos portugueses, trazem um espectáculo diferente dos anteriores, no chamado formato 360º: banda ao centro, público em redor. Quem não tiver conseguido bilhete para este concerto, esgotado há meses, tem outra oportunidade de ver os canadianos: a 18 de Agosto, tocam no festival Paredes de Coura (no lugar de Björk), precisamente o palco onde se estrearam com estrondo em 2005 por altura de Funeral, o álbum com que tudo começou.

LISBOA Campo Pequeno

Dia 23 de Abril, às 20h.

Bilhetes de 30€ a 55€

Foto Quelque Part au Milieu de l'Infini, de Amala Dianor Valérie Frossard

Dança

D de diversidade

Um total de 35 espectáculos invade salas e espaços públicos de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, cortesia da terceira edição do Festival DDD - Dias da Dança. A maior parte corresponde a estreias nacionais ou absolutas. É o caso de A Meio da Noite, homenagem de Olga Roriz a Ingmar Bergman (que já tivera antestreia no festival Música em Leiria), e da junção da coreógrafa marroquina Bouchra Ouizguen à companhia norueguesa Carte Blanche em Jerada para trabalhar a questão "Como sobreviver num grupo?". No leque incluem-se também Um [Unimal] de Cristina Planas Leitão, Enchente de Luísa Saraiva, Minor Matter de Ligia Lewis, Inaudible de Thomas Hauert, Quelque Part au Milieu de l'Infini de Amala Dianor, Le Cri da Cie. Dyptik, Rumor de Joana Providência e To Da Bone do grupo (La) Horde. A dança segue com oficinas, masterclasses, festas e outras propostas paralelas.

MATOSINHOS, PORTO e VILA NOVA DE GAIA Vários locais

De 26 de Abril a 13 de Maio. Programa completo aqui.

Bilhetes de 2€ a 10€

Foto Nuno Ferreira Santos

Música

Do inferno ao paraíso

Enquanto a Frente Atlântica do Porto se entrega à dança, à beira-rio lisboeta é a música que faz mover. Depois de um primeiro dia dedicado ao público mais jovem, o festival Dias da Música em Belém abre-se a todos para os receber com Castigos, Culpas e Graças Divinas. É este o tema-tríptico da 12.ª edição, inspirada pelo universo pictórico do pintor flamengo Hieronymus Bosch. A extensa e diversificada narrativa musical desenvolve-se em mais de 60 eventos, entre concertos, conferências, workshops e actividades para crianças. O barítono Wolfgang Holzmair, a Orquestra de Câmara Alemã, o maestro Ton Koopman e o pianista Artur Pizarro e a Orquestra Gulbenkian estão entre os muitos anfitriões.

LISBOA Centro Cultural de Belém

De 26 a 29 de Abril. Programa completo aqui.

Bilhetes de 4€ a 12€

Foto Still de A Árvore, de André Gil Mata

Cinema

Entre A Árvore e a Raiva

Para começar, A Árvore de André Gil Mata. Para terminar, Raiva de Sérgio Tréfaut. Pela primeira vez, o IndieLisboa abre e encerra com filmes nacionais, para reforçar "a sua posição na defesa do cinema português, da sua liberdade e autonomia face aos constrangimentos comerciais". O foco desta 15.ª edição dirige-se também a duas figuras internacionais: a argentina Lucrecia Martel e o francês Jacques Rozier, que serão alvo de retrospectivas no âmbito da secção Herói Independente e que estarão em Lisboa (a primeira, para uma masterclass; o segundo, para uma conversa). Ao longo do festival serão exibidas quase 250 obras no conjunto das diversas secções, entre curtas e longas-metragens. No programa paralelo, o destaque vai para Screenplay, um filme-concerto de John Parish em Lisboa (Culturgest, 4 de Maio), mas também no Porto (Hard Club, 3 de Maio).

LISBOA Cinemateca, São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal e outros locais

De 26 de Abril a 6 de Maio. Programa completo aqui.

Bilhetes de 3,20€ a 4€ (sessão de cinema) e 15€ (filme-concerto)

Foto Bill Thomas e Thomas Morgan JohnRogers/ECMRecords

Música

Pelo ângulo do jazz

Para uma boa dose de jazz, o Alto Alentejo é o destino. Ao Portalegre JazzFest costumam deslocar-se grandes músicos e este ano não é excepção. Para começar, o festival dá palco a Angles 3: saxofone de Martin Küchen, secção rítmica de Ingebrigt Haker-Flaten e Kjell Nordeson. A seguir, entra em cena o guitarrista Bill Frisell, um dos maiores músicos de jazz da nossa época, em duo com o contrabaixista Thomas Morgan no projecto Small Town. Ricardo Toscano Quarteto, Slow Is Possible e The Rite of Trio são os outros grupos em cartaz.

PORTALEGRE Centro de Artes do Espectáculo

De 26 a 28 de Abril, às 21h30.

Bilhetes de 3€ a 10€; passe a 20€

